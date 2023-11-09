«Копенгаген» победил «МЮ», уступая 0:2 и 2:3. В лайве на камбэк давали 54.00

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«Копенгаген» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:3) в 4-м туре группового этапа ЛЧ.

Датский клуб отыгрывался дважды по ходу матча. На 40-й минуте при счете 0:2 коэффициент на победу «Копенгагена» доходил до 54.00, а на 82-й при 2:3 составлял 34.00.

«Копенгаген» играл в большинстве с 42-й минуты после удаления Маркуса Рэшфорда.

«МЮ» опустился на последнее место в группе А. «Копенгаген» поднялся на вторую строчку за два тура до конца группового этапа Лиги чемпионов.

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33 комментария

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Yubaba
Вот серьезно, каково это быть фаном МЮ последнее время? Какие эмоции у вас как у болельщиков? Серьезный вопрос, без обид.
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Злой Руся
Ван Гал, Моуринью, Сульшер! Простите нас!
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Snid
Залечь на дно в Копенгагене.
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Elessar08
Какие разные 4 пропущенных мяча в двух разных матчах. Тоттенхэм Челси. Копенгаген Мю. В одном случае восхищаются командой, играющей в меньшинстве, в другом...
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Ten Hug
Копенгаген хотел победить больше, чем МЮ

Все просто :)
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The world champion 1998
В итоге Эрик не выдержал и грузанул таки лям на этот кэф.
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Манчестер Юнайтед
Ответ Yubaba
Вот серьезно, каково это быть фаном МЮ последнее время? Какие эмоции у вас как у болельщиков? Серьезный вопрос, без обид.
БОЛЬ. ВЕРА
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Даня Кашеваров
Ответ Yubaba
Вот серьезно, каково это быть фаном МЮ последнее время? Какие эмоции у вас как у болельщиков? Серьезный вопрос, без обид.
Боль и усталость
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Street Fighter
Ответ Андрей Тишкович
У МЮ нет фанов есть только болельщики фаны перебежали к Сити или к любой другой чухне которая выигрывает на данный момент
Сам понял, что написал?)
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Самый Важный Орган
Ответ Yubaba
Вот серьезно, каково это быть фаном МЮ последнее время? Какие эмоции у вас как у болельщиков? Серьезный вопрос, без обид.
Сугубо положительные
Поражения приближают увольнение 7Хага
Победы просто радость могут приносить
Не ничьи - и отлично
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Alik Husenov
Ответ Yubaba
Вот серьезно, каково это быть фаном МЮ последнее время? Какие эмоции у вас как у болельщиков? Серьезный вопрос, без обид.
Это карма после Роналду😂
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Злой Руся
Ответ Ten Hug
Ты футбол с этого сезона начал смотреть?) Каждая серия поражений - и вот такие комментаторы появляются :)
Что ещё мог написать человек с твоим ником ))
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Obdob
Ответ Yubaba
Вот серьезно, каково это быть фаном МЮ последнее время? Какие эмоции у вас как у болельщиков? Серьезный вопрос, без обид.
теперь они начали понимать, что значит быть болельщиком Тоттенхэма 😅
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David Rigert
Ответ Yubaba
Вот серьезно, каково это быть фаном МЮ последнее время? Какие эмоции у вас как у болельщиков? Серьезный вопрос, без обид.
если от души - "какая боль". не знаю......... а может и не надо. пока. это, все таки МЮ. Может выкарабкаються?
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tankstar
Ответ Самый Важный Орган
Сугубо положительные Поражения приближают увольнение 7Хага Победы просто радость могут приносить Не ничьи - и отлично
Да когда вы поймёте, что проблема глубже чем в менеджменте. Нужно очищение через чемпионшип. Манчестер - голубой ! )))
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Алан Кайтуков
Ответ Андрей Тишкович
У МЮ нет фанов есть только болельщики фаны перебежали к Сити или к любой другой чухне которая выигрывает на данный момент
не неси бред
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Street Fighter
Ответ Yubaba
Вот серьезно, каково это быть фаном МЮ последнее время? Какие эмоции у вас как у болельщиков? Серьезный вопрос, без обид.
Больно. А ещё больнее и неприятнее от той грязи в комментах, которая сейчас на наших ветках. Никогда на этом сайте такой душни не видел на ветках МЮ. А я тут уже давно
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Street Fighter
Ответ Ten Hug
Копенгаген хотел победить больше, чем МЮ Все просто :)
Ага, а то есть МЮ не играл больше часа (с учетом добавленного времени) в меньшинстве? Из-за левой красной? При том, что даже Карра написал, что она левая, кстати? Я поражаюсь таким комментам. Что значит «больше хотел»? Это на чем основывается???
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Ответ Андрей Тишкович
У МЮ нет фанов есть только болельщики фаны перебежали к Сити или к любой другой чухне которая выигрывает на данный момент
тишкович, захлопнись
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Ответ Манчестер Юнайтед
БОЛЬ. ВЕРА
О, здорово, братик по нику
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Злой Руся
Ответ Yubaba
Вот серьезно, каково это быть фаном МЮ последнее время? Какие эмоции у вас как у болельщиков? Серьезный вопрос, без обид.
Я ниже описал сейчас свое состояние. Тен Хаг это худшее что было с МЮ в современной истории
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Андрей Тишкович
Ответ Yubaba
Вот серьезно, каково это быть фаном МЮ последнее время? Какие эмоции у вас как у болельщиков? Серьезный вопрос, без обид.
У МЮ нет фанов есть только болельщики фаны перебежали к Сити или к любой другой чухне которая выигрывает на данный момент
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tankstar
Я больше никогда не буду добавлять Юнайтед в экспресс. Всё запороли именно они.
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Dixon010
Никогда не нравился МЮ, но могу только посочувствовать болельщикам. Ну ниче, мой Милан 10 лет был в кризисе, а потом дела наладились. Чемпионство после больших перерывов дарит особенно приятные эмоции
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Street Fighter
Ответ Злой Руся
Ван Гал, Моуринью, Сульшер! Простите нас!
Угу, а вот щас уволят Тен Хага, поставят кого-то другого и через два года ты будешь писать «Тен Хаг, прости нас!». А потом уволят этого кого-то и ещё через 2 года твой список ещё пополнится. И так по кругу
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