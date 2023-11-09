«Копенгаген» победил «МЮ», уступая 0:2 и 2:3. В лайве на камбэк давали 54.00

«Копенгаген» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:3) в 4-м туре группового этапа ЛЧ.

Датский клуб отыгрывался дважды по ходу матча. На 40-й минуте при счете 0:2 коэффициент на победу «Копенгагена» доходил до 54.00, а на 82-й при 2:3 составлял 34.00.

«Копенгаген» играл в большинстве с 42-й минуты после удаления Маркуса Рэшфорда.

«МЮ» опустился на последнее место в группе А. «Копенгаген» поднялся на вторую строчку за два тура до конца группового этапа Лиги чемпионов.

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