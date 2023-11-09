В Грузии поднимут налоги на гемблинг до 15% из-за «катастрофического» роста интереса к ставкам

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Правительство Грузии поднимет налог на прибыль для игорного бизнеса в стране с 10 до 15%.

Об этой инициативе на заседании правительства Грузии сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Мы представим парламентскому большинству новую инициативу об изменении налоговой ставки для игорного бизнеса, и, согласно плану, прибыль игорного бизнеса будет облагаться налогом в размере 15% вместо 10%, а вот выигрыш будет облагаться налогом в размере 5% вместо 2%», – сказал Гарибашвили.

Чиновник отметил, что повышение налога дополнительно принесет бюджету 400 миллионов лари в год (около 150 млн долларов).

«Вызывает сожаление тот факт, что обороты игорного бизнеса растут. Слишком много граждан все еще вовлечены в этот бизнес», – сказал Гарибашвили.

Премьер-министр Грузии также привел статистику, согласно которой оборот гемблинг-индустрии с 2022 года вырос с 48 до 52 миллиардов лари. По словам чиновника, это «катастрофическая цифра».

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Ростов-на-Дону
"Бизнес"
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