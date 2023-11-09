«МЮ» вел 2:0 у «Копенгагена», но остался в меньшинстве и дважды пропустил. Датчане – фавориты в перерыве за 2.15, на англичан дают 4.10

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«Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед» встречаются в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2, перерыв).

Английский клуб забил два гола к 28-й минуте, но остался в меньшинстве в конце первого тайм после удаления Маркуса Рэшфорда.

«Копенгаген» отыграл один мяч на 45-й минуте, а затем сравнял счет с пенальти в компенсированное время.

В перерыве поставить на победу датского клуба можно за 2.15. Ничья идет с коэффициентом 2.95, успех «МЮ» – за 4.10.

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5 комментариев

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Дриблинг Рэшфорда
Этот клуб проклят
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armanmatekeev@icloud.com
У судьи случайно не английские корни?!
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rasul.9719@icloud.com
просто нет слов ! даже до конца тайма не продержались ! это что за команда бесхарактерная одни слабаки !!!
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Аскар Хакимов
давайте уже следуйщий сезон чтоли 😐
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Will Turner
Ответ rasul.9719@icloud.com
просто нет слов ! даже до конца тайма не продержались ! это что за команда бесхарактерная одни слабаки !!!
мда. интеллект уровня комнатной температуры
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