«МЮ» вел 2:0 у «Копенгагена», но остался в меньшинстве и дважды пропустил. Датчане – фавориты в перерыве за 2.15, на англичан дают 4.10

«Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед» встречаются в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2, перерыв).

Английский клуб забил два гола к 28-й минуте, но остался в меньшинстве в конце первого тайм после удаления Маркуса Рэшфорда.

«Копенгаген» отыграл один мяч на 45-й минуте, а затем сравнял счет с пенальти в компенсированное время.

В перерыве поставить на победу датского клуба можно за 2.15. Ничья идет с коэффициентом 2.95, успех «МЮ» – за 4.10.

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