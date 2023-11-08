Алексей Попов: «Футболисты в России играют на ставках, 100%. Они молодцы, если так зарабатывают на хлеб семьям»

Алексей Попов не видит ничего плохого в том, что российские футболисты делают ставки на спорт.

«Возможно, что футболисты в России играют на ставках и 100% это где-то есть. Думаю, это больше относится ко Второй лиге. Вы посмотрите, кто у нас спонсоры чемпионата — букмекерские конторы, все сразу встанет на свои места.

Такого не должно быть. Многие игроки во Второй лиге играют, к тому же у них личные контракты с букмекерами. Они играют на ставках из-за низких зарплат и своего интеллекта.

Часто ходят слухи в подобном ключе про команду «Электрон»? Ну, молодцы, если они подобным образом могут зарабатывать на хлеб своим семьям! Пусть зарабатывают. В этом виноваты не они, а те, кто эту систему создал. Игроки только пользуются этой системой.

Я в принципе не понимаю, за что наказали того же Тонали, если он ставил на победу в своей игре. Если он хочет выиграть, то какая проблема? Да, есть запрещающий закон. Надо его соблюдать. Но Тонали не делал никаких нечестных способов, а хотел только побеждать в своих матчах и больше заработать.

Думаю, корректировки этого закона не будет. Но он ничего криминального не совершил. Если бы он ставил против себя, то это уголовное дело.

Возможно ли, что футболисты в РПЛ ставят? А почему невозможно?! Если тебе сказали получить желтую карточку, ты эту информацию сплавил в какую-то китайскую контору, которая сама заработает и тебе миллион отвалит. Почему нет? Все возможно», — сказал экс-игрок «Рубина» и «Амкара».

Попов завершил карьеру в 2013 году.

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