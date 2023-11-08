«Копенгаген» пропустил все голы в этой ЛЧ после 60-й минуты. С «МЮ» тренд сыграет за 5.10
«Копенгаген» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Датский клуб пропустил все пять мячей в этой ЛЧ после 60-й минуты. «МЮ» в заключительные 30 минут забил 4 из 6 голов в турнире.
Поставить на то, что английский клуб забьет свой первый гол после 60-й минуты, можно с коэффициентом 5.10.
Матч состоится 8 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
«МЮ» – единственная английская команда, проигравшая «Копенгагену» в ЛЧ. Могут повторить за коэффициент 4.50?
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