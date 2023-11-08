«Сосьедад» забил 3 безответных мяча «Бенфике» в первом тайме. Во втором забьют минимум столько же за 9.50

«Реал Сосьедад» громит «Бенфику» в матче Лиги чемпионов.

После первого тайма испанцы ведут со счетом 3:0. Клуб Арсена Захаряна мог забивать больше – гол Микеля Мерино отменили после вмешательства VAR, а Браис Мендес не смог отличиться с пенальти.

Поставить на то, что «Сосьедад» во втором тайме также забьет 3+ гола, можно за 9.50.

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