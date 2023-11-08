1xBet работает в штатном режиме.

Букмекерская компания 1xBet, один из лидеров рынка беттинга в Казахстане, в ночь с субботы на воскресенье заявила о технических работах на сайте и в приложении, что повлекло за собой перебои в работе сайта и ошибки при попытке вывода выигрыша клиентами компании.

“В рамках глобального перехода 1xBet на новую технологическую платформу V3.0 (значительное обновление ПО) многие казахстанские пользователи столкнулись с ошибками при выводе выигрыша, что повлекло за собой волну негодования у пользователей сайта.

Наша компания успешно завершила обновление системы и продолжает работать в штатном режиме, предоставляя вам лучшие продукты и услуги!

Это событие для нас означает не только новый этап развития, но и наше постоянное стремление к улучшению и инновациям. Мы вкладываем массу усилий, чтобы обеспечить вас лучшими решениями, и благодаря этому обновлению мы можем предложить вам еще больше возможностей.

Пока крупные паблики спекулировали на теме сложности с сервисом 1xBet, наша команда усердно работала над скорейшим окончанием технических работ. Мы довольны тем продуктом, который в конечном итоге будет представлен нашим пользователям.

Мы приносим наши искренние извинения за те неудобства и негативные эмоции, которые возникли из-за работ на нашем сервисе. Мы понимаем, что некорректная работа вывода стала разочарованием для вас. Вся наша команда очень признательна за ваши доверие и поддержку!” – заявляют представители 1xBet.

Компания 1xBet – мировой лидер в сфере беттинга, а представленная компания в Казахстане является частью глобального проекта. В рамках реновации сайта и приложения подобная ситуация произошла и в других странах. В настоящий момент пополнение, вывод и прочие операции на сайте работают исправно.