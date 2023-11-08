BetBoom запускает конкурс комментаторов! Принять участие может каждый

Давно мечтал комментировать матчи на профессиональном уровне? BetBoom поможет, ведь букмекер запускает конкурс футбольных, баскетбольных и хоккейных комментаторов! Победители получат денежные призы, контракты с клубами BetBoom, курсы по комментированию и многое другое.

Уже сейчас в пунктах приема ставок букмекера по всей России комментируют матчи Михаил Моссаковский, Алексей Ярошевский, Семен Зигаев и многие другие. С появлением новых комментаторов, трансляций с экспертами станет еще больше!

Что нужно делать?

Заполни анкету на сайте BetBoom https://betboomclubs.ru/commentators_competition до 12 ноября

Приложи к анкете видео-визитку – расскажи откуда ты, чем занимаешься, почему хочешь стать комментатором, есть ли релевантный опыт. Длина ролика – 3-5 минут

13 ноября BetBoom свяжется с 15 победителями (по 5 победителей в каждом виде спорта), которых выберет жюри конкурса:

Павел Погребняк – нападающий сборной России 2006-2012 гг, обладатель Суперкубка УЕФА

– нападающий сборной России 2006-2012 гг, обладатель Суперкубка УЕФА Никита «Картавый Ник» Ковальчук – спортивный директор академии «Ариса» из Лимасола, комментатор, блогер и автор проекта «Картавый футбол»

– спортивный директор академии «Ариса» из Лимасола, комментатор, блогер и автор проекта «Картавый футбол» Виктор Павленко – профессиональный баскетболист, блогер и тренер МАИ-МБА (3x3)

– профессиональный баскетболист, блогер и тренер МАИ-МБА (3x3) Дмитрий Егоров – спортивный журналист и президент ФК «Broke Boys»

А что дальше?

18-21 ноября – основной этап (онлайн), 15 участников прокомментируют 3 момента из профильных видов спорта

22-26 ноября – открытое голосование жюри и зрителей

28-30 ноября – объявление топ-3 победителей в каждом виде спорта

Призы:

1 место: денежный приз в размере 150 тысяч рублей, контракт с клубами на сезон 2023/2024, упоминания в соцсетях BetBoom, профессиональная фотосессия первого матча, курс спортивного комментирования, профессиональный промо-ролик

2 место: денежный приз в размере 100 тысяч рублей, контракт с клубами на сезон 2023/2024, упоминания в соцсетях BetBoom, профессиональная фотосессия первого матча, курс спортивного комментирования

3 место: денежный приз в размере 50 тысяч рублей, контракт с клубами на сезон 2023/2024, упоминания в соцсетях BetBoom, профессиональная фотосессия первого матча, курс по SMM-продвижению

Не пропусти возможность исполнить мечту и стать профессиональным комментатором! Подробнее https://betboomclubs.ru/commentators_competition.