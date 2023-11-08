«Севилья» забивает во втором тайме 7 матчей подряд. С «Арсеналом» тренд продлится за 2.55

«Арсенал» примет «Севилью» в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ.

Испанский клуб удачно проводит концовки матчей. В 7 последних встречах «Севилья» обязательно забивала во втором тайме.

Поставить на гол команды Диего Алонсо во втором тайме с «Арсеналом» можно с коэффициентом 2.55. Обратная ставка идет за 1.48.

Матч пройдет 8 ноября и начнется в 23:00 мск.

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