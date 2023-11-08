«Милан» обыграл «ПСЖ» (2:1), уступая в счете. В лайве на победу давали 8.00

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«Милан» победил «ПСЖ» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Итальянский клуб пропустил уже на 9-й минуте, но добился волевой победы. В лайве поставить на камбэк «Милана» можно было за 8.00.

Команда Стефано Пиоли одержала первую победу в этой ЛЧ и поднялась на третье место в группе F.

«ПСЖ» опустился с первой строчки на вторую, пропустив вперед дортмундскую «Боруссию». «Ньюкасл» занимает последнее место в квартете.

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9 комментариев

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Mykytka
Это был тот Милан, который хочется видеть всегда. Все сыграли просто супер.
Как не хватало Лофтуса в центре поля и такого заряженного Леао. Просто другая команда.
+5
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Alik Husenov
Я кайфанул от игры, Жиру в 37 зажигает, Мбаппе не было видно круто что два брата играют против друг друга Тео и Лука
+4
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+4
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Dixon010
Ну вот могут же, когда хотят. И Пиоли может хорошо подготовиться к матчу, и игроки выйти заряженными. Леао показал свой уровень, Чик зверь и отличной техникой, Жиру просто супердед.
Критикую Пиоли с прошлого сезона, но за данный матч можно только похвалить. Всегда бы так
+4
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aleksan157
Лофтус сегодня сиял.Леао не прогуливается по парку пока команда отбивает атаку , а работает в защите .Тшао не косячит как последние пару матчей.Пулишич не забил ,но черновой работы выполнил море. Сегодня был Милан достойный победы.
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Olympiq
ПСЖ мог и получше сыграть
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Olympiq
В то время как Фейнорд проиграл, ПСЖ нужно на победу играть, немного осталось догнать голландцев в ТК УЕФА
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This DayWalker
Ответ Alik Husenov
Я кайфанул от игры, Жиру в 37 зажигает, Мбаппе не было видно круто что два брата играют против друг друга Тео и Лука
Он Лука
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Alik Husenov
Ответ This DayWalker
Он Лука
Спасибо, не знал 😬
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aleksan157
Ответ aleksan157
Лофтус сегодня сиял.Леао не прогуливается по парку пока команда отбивает атаку , а работает в защите .Тшао не косячит как последние пару матчей.Пулишич не забил ,но черновой работы выполнил море. Сегодня был Милан достойный победы.
И как не хватало в первом матче Калабрии.Почему его было не выпустить с первых минут ,а ждать того момента когда его выход уже ничего не решал?
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