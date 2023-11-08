«Милан» обыграл «ПСЖ» (2:1), уступая в счете. В лайве на победу давали 8.00

«Милан» победил «ПСЖ» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Итальянский клуб пропустил уже на 9-й минуте, но добился волевой победы. В лайве поставить на камбэк «Милана» можно было за 8.00.

Команда Стефано Пиоли одержала первую победу в этой ЛЧ и поднялась на третье место в группе F.

«ПСЖ» опустился с первой строчки на вторую, пропустив вперед дортмундскую «Боруссию». «Ньюкасл» занимает последнее место в квартете.

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«Балтика» и «Сочи» – в зоне вылета к концу первого круга. Судя по статистике, кто-то из них не спасется