«Милан» обыграл «ПСЖ» (2:1), уступая в счете. В лайве на победу давали 8.00
«Милан» победил «ПСЖ» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Итальянский клуб пропустил уже на 9-й минуте, но добился волевой победы. В лайве поставить на камбэк «Милана» можно было за 8.00.
Команда Стефано Пиоли одержала первую победу в этой ЛЧ и поднялась на третье место в группе F.
«ПСЖ» опустился с первой строчки на вторую, пропустив вперед дортмундскую «Боруссию». «Ньюкасл» занимает последнее место в квартете.
«Балтика» и «Сочи» – в зоне вылета к концу первого круга. Судя по статистике, кто-то из них не спасется
Как не хватало Лофтуса в центре поля и такого заряженного Леао. Просто другая команда.
Критикую Пиоли с прошлого сезона, но за данный матч можно только похвалить. Всегда бы так