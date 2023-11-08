«Сан-Хосе» дважды подряд пропустил 10+ голов. «Филадельфия» забросит минимум 5 шайб за 3.10, 7 шайб – за 11.50
«Сан-Хосе» встретится с «Филадельфией» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Шаркс» проиграли во всех 11 матчах на старте сезона, а в двух последних пропустили по 10 шайб – от «Ванкувера» и «Питтсбурга».
«Сан-Хосе» показал худшую разницу шайб (-43) на старте сезона НХЛ за всю историю лиги.
«Филадельфия» забросит «Сан-Хосе» минимум 4 шайбы за 1.95. Минимум 5 шайб идут с коэффициентом 3.10, семь – за 11.50.
Матч состоится 8 ноября и начнется в 6:30 по московскому времени.
«Балтика» и «Сочи» – в зоне вылета к концу первого круга. Судя по статистике, кто-то из них не спасется
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