«Сан-Хосе» дважды подряд пропустил 10+ голов. «Филадельфия» забросит минимум 5 шайб за 3.10, 7 шайб – за 11.50

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«Сан-Хосе» встретится с «Филадельфией» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Шаркс» проиграли во всех 11 матчах на старте сезона, а в двух последних пропустили по 10 шайб – от «Ванкувера» и «Питтсбурга».

«Сан-Хосе» показал худшую разницу шайб (-43) на старте сезона НХЛ за всю историю лиги.

«Филадельфия» забросит «Сан-Хосе» минимум 4 шайбы за 1.95. Минимум 5 шайб идут с коэффициентом 3.10, семь – за 11.50.

Матч состоится 8 ноября и начнется в 6:30 по московскому времени.

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