«Милан» прервал 5-матчевую серию без голов в ЛЧ. Клуб не забивал 508 минут

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«Милан» играет с «ПСЖ» в 4-м туре группового этапа ЛЧ (1:1, первый тайм).

На 12-й минуте отличился Рафаэл Леау. Нападающий «Милана» прервал 5-матчевую безголевую серию клуба в Лиге чемпионов.

Команда Стефано Пиоли не могла забить в ЛЧ на протяжении 508 минут. Это антирекорд среди итальянских клубов.

На гол «Милана» в игре с «ПСЖ» давали коэффициент 1.30.

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1 комментарий

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vincere
Это Черданцев не ставил на них"даже ломанного гроша."

Черданцев: Ман Сити не играет сегодня.
Ман Сити: *неожиданно* играет.

Черданцев: у Милана не может быть 0 фолов.
Милан: 0 фолов.

Черданцев: Лофтус-Чик за матч ни разу не пройдёт дриблингом с центра поля.
Лофтус-Чик: проходит дриблингом с центра поля до штрафной.
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