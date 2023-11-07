«Милан» прервал 5-матчевую серию без голов в ЛЧ. Клуб не забивал 508 минут
«Милан» играет с «ПСЖ» в 4-м туре группового этапа ЛЧ (1:1, первый тайм).
На 12-й минуте отличился Рафаэл Леау. Нападающий «Милана» прервал 5-матчевую безголевую серию клуба в Лиге чемпионов.
Команда Стефано Пиоли не могла забить в ЛЧ на протяжении 508 минут. Это антирекорд среди итальянских клубов.
На гол «Милана» в игре с «ПСЖ» давали коэффициент 1.30.
«Балтика» и «Сочи» – в зоне вылета к концу первого круга. Судя по статистике, кто-то из них не спасется
Черданцев: Ман Сити не играет сегодня.
Ман Сити: *неожиданно* играет.
Черданцев: у Милана не может быть 0 фолов.
Милан: 0 фолов.
Черданцев: Лофтус-Чик за матч ни разу не пройдёт дриблингом с центра поля.
Лофтус-Чик: проходит дриблингом с центра поля до штрафной.