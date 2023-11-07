«Милан» прервал 5-матчевую серию без голов в ЛЧ. Клуб не забивал 508 минут

«Милан» играет с «ПСЖ» в 4-м туре группового этапа ЛЧ (1:1, первый тайм).

На 12-й минуте отличился Рафаэл Леау. Нападающий «Милана» прервал 5-матчевую безголевую серию клуба в Лиге чемпионов.

Команда Стефано Пиоли не могла забить в ЛЧ на протяжении 508 минут. Это антирекорд среди итальянских клубов.

На гол «Милана» в игре с «ПСЖ» давали коэффициент 1.30.

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