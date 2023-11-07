БК Леон и ФК «Леон Сатурн» провели экологическую акцию

«Футбол с сердцем, экология с душой» – именно под таким лозунгом букмекерская компания Леон и футбольный клуб «Леон Сатурн» несколько недель назад запустили экологический проект.

Акция направлена на сохранение природного наследия городского округа Раменское. 4 ноября в Раменском городском парке была высажена «Леон аллея», которая посвящена болельщикам черно-синих. Аллея формировалась при участии директора клуба Романа Широкова, а также игроков: Алексея Сухарева, Валерия Матвеенкова, Владислава Русанова, Александра Масалова. Кроме того, в мероприятии приняли участие руководство администрации г.о. Раменское и самые активные представители фанатского сектора.

В рамках акции для болельщиков был организован конкурс. Имена победителей нанесены на таблички и установлены около деревьев. Таким образом, каждый участник конкурса получил возможность оставить свой след в истории любимого клуба и родного города.

Помимо посадки деревьев раменчане смогли пообщаться с представителями ФК «Леон Сатурн», получить автографы, памятные подарки и зарядиться яркими эмоциями!

Директор ФК «Леон Сатурн» Роман Широков:

«Хочу поблагодарить БК Леон за активное участие и поддержку нашего проекта. Нам удалось сделать акцию не только для болельщиков нашей команды, но и всех раменчан. Раменский парк – место, где побывал каждый житель нашего города, здесь проходят массовые праздники, сюда приходят заниматься спортом и отдыхать. Наследие нашего проекта имеет высокую ценность, так как сделает приятнее времяпрепровождение каждого посетителя парка. Мы рады, что нам удалось воплотить эту идею в жизнь. Уверен, что с БК Леон мы реализуем много интересных и важных проектов».

PR-директор БК Леон Нина Подгорнова:

«Сотрудничество с футбольным клубом «Леон Сатурн» позволяет нам реализовывать интересные и очень важные проекты. БК Леон является социально ответственной компанией, поэтому благотворительные проекты – важная часть нашей работы. «Леон аллея» будет радовать болельщиков и всех посетителей раменского парка. Нас очень порадовал отклик, который мы получили от аудитории в ходе проекта. Это позволяет нам понимать, что мы делаем очень хорошие вещи. Уверена, что благодаря этому проекту БК Леон оставит след в истории не только клуба, но и города».