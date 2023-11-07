Лидер группы «ПСЖ» играет в гостях с буксующим «Миланом» в ЛЧ, а «Фонбет» дарит 2000 рублей за регистрацию

«Милан» принимает «ПСЖ» в 4-м туре Лиги чемпионов.

Парижане лидируют в группе F, набрав 6 очков, миланцы же в трех матчах дважды сыграли вничью и уступили «ПСЖ» на выезде, так что замыкают квартет. Кроме того, у команды Стефано Пиоли в данный момент крайне неудачный отрезок – 3 поражения и ничья в 4 последних матчах. А вот «ПСЖ» выиграл 5 матчей подряд, забив 15 мячей.

Французский клуб с коэффициентом 2,25 на победу выступает фаворитом предстоящего матча, а за победу «Милана» дают 3,23. За 3,65 можно взять ничью. За «тотал больше 2,5» дают 1,75 – вполне возможно, это неплохой выбор, так как голов может быть много.

«Фонбет» дарит бонус 2000 рублей за регистрацию – ставку можно выбрать по душе!