«Милан» – «ПСЖ»: игроки БЕТСИТИ не верят в реванш итальянского клуба

7 ноября в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Милан» и «ПСЖ». Встреча состоится на домашней арене итальянского клуба и начнется в 23:00.

После трех туров «Милан» занимает четвертое место в таблице группы F, набрав два очка и не забив ни одного мяча. В двух первых матчах команда Стефано Пиоли сыграла вничью 0:0 с «Ньюкаслом» и с «Боруссией» Д, а в предыдущей встрече уступила «ПСЖ» со счетом 0:3.

Парижане с шестью баллами возглавляют таблицу «группы смерти». Помимо победы в матче с «Миланом», коллектив Луиса Энрике обыграл «Боруссию» (2:0) и неудачно съездил в гости к «Ньюкаслу» (1:4).

«Милан» проиграл в трех из четырех последних матчей во всех турнирах. В этих играх команда Пиоли уходила с поля без голов.

«ПСЖ» завершил в свою пользу пять матчей подряд. Во всех этих встречах парижане забили по три мяча.

Французский клуб подходит фаворитом к предстоящему матчу. В БЕТСИТИ на победу «ПСЖ» можно поставить за 2.30. На выигрыш «Милана» предлагается коэффициент 3.10, ничья идет за 3.80.

Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в победе гостей. На успех команды Энрике ставят 78% бетторов. В реванш «Милана» верят только 7% игроков, на ничью приходится 15% от общего числа ставок на исход.

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