«Янг Бойз» 8 матчей подряд забивает на выезде. Гол в ворота «Ман Сити» идет за 2.50

«Манчестер Сити» примет «Янг Бойз» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Швейцарии забивает на выезде в восьми матчах подряд. На гол в ворота «Ман Сити» дают коэффициент 2.50.

Английский клуб – явный фаворит встречи за 1.06. Ничья оценивается в 16.00, победа «Янг Бойз» – в 39.00.

Матч состоится 7 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

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