«Боруссия» победила «Ньюкасл» две недели назад. Сегодня играют дома, но идут аутсайдерами

Теги Боруссия Дортмунд Ньюкасл Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Дортмундская «Боруссия» примет «Ньюкасл» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

25 октября немецкий клуб победил «Ньюкасл» на выезде со счетом 1:0, одержав первую победу в этом розыгрыше ЛЧ. Перед игрой гости шли явными аутсайдерами за 4.60.

В сегодняшней игре «Дортмунд» также идет букмекерским андердогом – 2.80 против 2.60 у «Ньюкасла».

Встреча состоится 7 ноября и начнется в 20:45 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Рома» победила «Лечче», уступая 0:1 на 90-й минуте. На римлян можно было поставить за 114.00

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий