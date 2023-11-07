«Боруссия» победила «Ньюкасл» две недели назад. Сегодня играют дома, но идут аутсайдерами

Дортмундская «Боруссия» примет «Ньюкасл» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

25 октября немецкий клуб победил «Ньюкасл» на выезде со счетом 1:0, одержав первую победу в этом розыгрыше ЛЧ. Перед игрой гости шли явными аутсайдерами за 4.60.

В сегодняшней игре «Дортмунд» также идет букмекерским андердогом – 2.80 против 2.60 у «Ньюкасла».

Встреча состоится 7 ноября и начнется в 20:45 мск.

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