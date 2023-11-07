Возьмет ли «Милан» реванш за 0:3 в Париже?

Групповой турнир Лига Чемпионов перевалила свой экватор, 7 ноября стартует 4 тур данной стадии.

Одним из центральных матчей будет проходить в Италии, где «Милан» постарается поквитаться с ПСЖ за разгром в Париже двухнедельной давности.

У итальянецев не все ладится не только в Лиге Чемпионов, где после первого круга команда находится на последней 4 строчки в таблице, но и во внутреннем чемпионате. В Серии А миланцы идут на серии из трех матчей без побед – два поражения от «Удинезе» и «Ювентуса», ничья с «Наполи».

У парижан же наоборот сейчас все прекрасно – после поражения в Англии от «Ньюкасла» команда выдала серию из 5 побед, в том числе над «Миланом», забив в этих играх 15 голов.

По мнению букмекерской компании UBET фаворитом в этом противостоянии будут ПСЖ. На их победу можно поставить с коэффициентом 2,25. Тогда как на хозяев – 3.0.