В сентябре «Спартак» победил СКА после 8 поражений в личных встречах. Сегодня на москвичей дают 2.50

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«Спартак» примет СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Московский клуб занимает второе место в Западной конференции, петербуржцы идут на 8-й строчке.

«Спартак» и СКА уже встречались в этом сезоне – в сентябре москвичи победили со счетом 3:0. Перед этим клуб из Санкт-Петербурга одержал 8 побед подряд в личных встречах.

Букмекеры затруднились с выбором фаворита сегодняшней встречи. Победа «Спартака» идет за 2.50, на СКА можно поставить за 2.60. Ничья оценивается коэффициентом 4.10.

Игра пройдет 6 ноября. Начало – в 17:00 мск.

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