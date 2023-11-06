В сентябре «Спартак» победил СКА после 8 поражений в личных встречах. Сегодня на москвичей дают 2.50
«Спартак» примет СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Московский клуб занимает второе место в Западной конференции, петербуржцы идут на 8-й строчке.
«Спартак» и СКА уже встречались в этом сезоне – в сентябре москвичи победили со счетом 3:0. Перед этим клуб из Санкт-Петербурга одержал 8 побед подряд в личных встречах.
Букмекеры затруднились с выбором фаворита сегодняшней встречи. Победа «Спартака» идет за 2.50, на СКА можно поставить за 2.60. Ничья оценивается коэффициентом 4.10.
Игра пройдет 6 ноября. Начало – в 17:00 мск.
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