В 5 из 7 последних матчей «Автомобилиста» и «Сибири» сыграла ставка «обе забьют – нет». Сегодня дают 4.50

«Автомобилист» примет «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В семи последних очных встречах ставка «обе забьют – нет» сыграла пять раз. В сегодняшней игре на это дают коэффициент 4.50.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.17.

Матч состоится 6 ноября и начнется в 14:30 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Рома» победила «Лечче», уступая 0:1 на 90-й минуте. На римлян можно было поставить за 114.00