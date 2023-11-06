В 5 из 7 последних матчей «Автомобилиста» и «Сибири» сыграла ставка «обе забьют – нет». Сегодня дают 4.50
«Автомобилист» примет «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
В семи последних очных встречах ставка «обе забьют – нет» сыграла пять раз. В сегодняшней игре на это дают коэффициент 4.50.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.17.
Матч состоится 6 ноября и начнется в 14:30 по московскому времени.
«Рома» победила «Лечче», уступая 0:1 на 90-й минуте. На римлян можно было поставить за 114.00
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