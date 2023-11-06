В 5 из 7 последних матчей «Автомобилиста» и «Сибири» сыграла ставка «обе забьют – нет». Сегодня дают 4.50

Теги Сибирь Автомобилист КХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

«Автомобилист» примет «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В семи последних очных встречах ставка «обе забьют – нет» сыграла пять раз. В сегодняшней игре на это дают коэффициент 4.50.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.17.

Матч состоится 6 ноября и начнется в 14:30 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Рома» победила «Лечче», уступая 0:1 на 90-й минуте. На римлян можно было поставить за 114.00

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктория Кашмарова
когда уже снесут этого фаста и климовича, набить фейс надо за этот сезон, жаль болельщиков и дубакина
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Макаров
ПОДПИСЫВАЙТЕ!!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Макаров
модератор удаляет ссылку на петицию от болельщиков
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Макаров
https://chng.it/6hBxRzXD
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Мизонов
Ответ Дмитрий Макаров
ПОДПИСЫВАЙТЕ!!!!
Я ЛИЧНО ПОДПИШУ. ХВАТИТ УЖЕ ИМ КОМАНДОВАТЬ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Мизонов
СИБИРЬ РОДНАЯ НЕ ПОДВЕДИ. ХВАТИТ ПРОИГРЫВАТЬ. НУЖНЫ ПОБЕДЫ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Мизонов
Ответ Дмитрий Макаров
не хочет, явно
Печально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Макаров
Ответ Владимир Мизонов
Я ВОТ ТОЛЬКО НЕ ПОЙМУ КОМАНДА НЕ ХОЧЕТ ИГРАТЬ ИЛИ НЕ МОЖЕТ???
не хочет, явно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Мизонов
Ответ Дмитрий Макаров
уже коментаторы ржут
Я ВОТ ТОЛЬКО НЕ ПОЙМУ КОМАНДА НЕ ХОЧЕТ ИГРАТЬ ИЛИ НЕ МОЖЕТ???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Мизонов
Ответ Дмитрий Макаров
Комментарий удален модератором
👍👍👍🤝🤝
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Мизонов
Ответ Дмитрий Макаров
хуже я не помню....
ТАКОГО КОШМАРА ПО МОЕМУ НИКОГДА НЕ БЫЛО.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Макаров
Ответ Владимир Мизонов
Комментарий удален модератором
хуже я не помню....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Мизонов
Ответ Дмитрий Макаров
моя команда просто дно, за много лет такого убожества я не видел
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Мизонов
ВТОРУЮ ЗАГНАЛИ👍👍👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Мизонов
ОДНУ ЗАБИЛИ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Мизонов
И УДАЛЕНИИЯ ПОШЛИ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Макаров
уже коментаторы ржут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Макаров
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Макаров
моя команда просто дно, за много лет такого убожества я не видел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Мизонов
ЗА ДВЕ МИНУТЫ ДВЕ ШАЙБЫ. СИБИРЬ ВЫ КРАСАВЦЫ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Мизонов
ПРОПУСТИЛИ НА ПЕРВОЙ МИНУТЕ. ЭТО ПРОСТО УЖАС КАКОЙ ТО.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий