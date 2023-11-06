Букмекеры не верят, что «Зенит» выиграет РПЛ и Кубок в этом сезоне. 6.10 дают на «золотой дубль»

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Букмекерская компания «Тенниси» принимает ставки на достижения «Зенита» в этом сезоне.

«Тенниси» предлагает поставить 6.10 на то, что клуб из Санкт-Петербурга сделает «золотой дубль» – выиграет и чемпионат, и Фонбет Кубок России. Обратная савка сыграет с коэффициентом 1.09.

По отдельности победы стоят меньше – 4.00 в Кубке и 1.40 в РПЛ.

«Зенит» занимает второе место в чемпионате России. В Кубке петербуржцы сыграют в 1/4 финала Пути РПЛ с «Динамо».

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Рома» победила «Лечче», уступая 0:1 на 90-й минуте. На римлян можно было поставить за 114.00

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