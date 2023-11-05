«Локомотив» и «Спартак» играют на тотал меньше. Сегодня коэффициент – 1.64

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«Локомотив» принимает «Спартак» в РПЛ.

Как минимум одна команда не забивала в семи из восьми последних игр «Спартака» в Премьер-лиге, а на выезде в чемпионате «Спартак» проиграл в четырех предыдущих матчах. Зато на «Черкизово» они не уступали в шести из восьми последних встреч в РПЛ (3 победы, 3 ничьи).

Дерби не отличается результативностью – не больше трех голов забивалось в целых 11 последних игр в РПЛ, поэтому тотал меньше 3,5 выглядит неплохим вариантом за 1.64.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Харри Кейну давали 23,5 гола на 34 тура Бундеслиги за 1.85, он забил уже пятнадцать

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