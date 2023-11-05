«Крылья Советов» пропускают последними в 6 последних матчах на выезде. «Краснодар» продлит тренд за 1.59

«Краснодар» примет «Крылья Советов» в 14-м туре чемпионата России.

Самарский клуб в шести последних матчах на выезде пропускает последним. В воскресенье «Краснодар» забьет последний гол за 1.59.

Хозяева – явные фавориты встречи за 1.78. Поставить на победу «Крыльев» можно за 4.70, ничья оценивается в 4.00.

Игра состоится 5 ноября и начнется в 14:00 мск.

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