«Реал Сосьедад» победил «Барселону» в мае впервые за 7 лет. Сегодня не проиграют за 1.70

«Реал Сосьедад» встретится с «Барселоной» в 12-м туре Примеры.

Новый клуб Арсена Захаряна в мае обыграл каталонцев впервые за семь лет. В сегодняшней игре исход повторится за 3.40.

Поставить на ничью можно за 3.50, на непоражение «Сосьедада» – за 1.70. Победа «Барсы» оценивается коэффициентом 2.24.

Матч состоится 4 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

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