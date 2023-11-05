«Локомотив» – «Спартак»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита московского дерби

5 ноября в 14-м туре чемпионата России состоится матч между московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:30.

После 13 туров «Локомотив» с 20-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице. Красно-белые с таким же количеством баллов располагаются на одну строчку выше, поскольку имеют преимущество по дополнительным показателям.

Команда Михаила Галактионова не побеждает в РПЛ три матча подряд. В двух последних играх «Локомотив» уходил с поля без гола.

«Спартак» победил всего лишь раз в четырех предыдущих встречах в чемпионате. В последнем туре коллектив Гильермо Абаскаля уступил в гостях «Факелу» (0:2).

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза – по два раза в РПЛ и в Кубке России. Во всех матчах успех был на стороне красно-белых.

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита дерби. На выигрыш «Локомотива» можно поставить за 2.60, победа «Спартака» идет за 2.80, на ничью предлагается коэффициент 3.60.

Игроки БЕТСИТИ также разошлись во мнении относительно исхода встречи. 33% бетторов ставят на победу хозяев, 35% отдают предпочтение гостям, 32% игроков, считают, что дерби завершится вничью.

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