Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Боруссии» Д впервые с 2019 года обыграть «Баварию»

4 ноября в матче 10-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» примет на своем поле «Баварию». Встреча начнется в 20:30.

Команды идут в группе лидеров Бундеслиги. После девяти туров мюнхенцы занимают второе место в таблице, набрав 23 очка. «Боруссия» с 21-м баллом находится на четвертой строчке.

В середине недели «Бавария» вылетела из Кубка Германии, уступив «Саарбрюккену» (1:2) из третьего дивизиона. При этом в нынешнем сезоне национального чемпионата команда Томаса Тухеля выиграла семь матчей при двух ничьих.

Дортмундцы также идут в Бундеслиге без поражений, в девяти матчах они победили шесть раз и трижды сыграли вничью.

«Бавария» выиграла девять из десяти предыдущих очных матчей, еще в одной встрече была зафиксирована ничья. В последний раз «Боруссия» победила в Дер-Класикер в игре за Суперкубок в августе 2019 года (2:0). В восьми очных матчах подряд было забито четыре и более мячей.

Наиболее перспективными ставками на предстоящую встречу являются П2 и ТБ 3.5.

В БЕТСИТИ победу «Баварии» можно взять за 1.87, на успех дортмундцев предлагается коэффициент 3.80, ничья идет за 4.50.

Поставить на ТБ 3.5 можно за 1.90, вариант П2+ТБ 3.5 оценивается коэффициентом 3.20.

Игроки БЕТСИТИ считают фаворитом матча мюнхенцев. На победу гостей приходится 71% от общего числа ставок на исход. 15% бетторов верят, что «Боруссия» прервет неудачную серию в играх с «Баварией», 14% ставят на ничью.

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