BetBoom поддержал турнир по боксу в Рубцовске в рамках благотворительного проекта «Доступный спорт с детства»

Букмекерская компания BetBoom продолжает оказывать помощь регионам и поддерживать занятия спортом среди молодежи. В этот раз она оказала финансовую поддержку турниру по боксу в Рубцовске. Алтайский край стал 18-м регионом, присоединившимся к благотворительному проекту «Доступный спорт с детства» от BetBoom, а руководство федерации продемонстрировало активный интерес к спорту и его развитию. Помогая турниру, который проходил с 26 по 28 октября, компания сделала важный шаг в реализации своей миссии – сделать спорт доступным для всех.

Турнир по боксу стал значительным событием в спортивной жизни Сибирского федерального округа и привлек внимание опытных боксеров и молодых талантов из других стран – Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. В рамках благотворительного проекта «Доступный спорт с детства», компания предоставила материальную помощь для успешной организации турнира, включая проживание и питание участников, судей и жюри.

Заместитель руководителя по маркетингу BetBoom, Михаил Артемьев поделился своим мнением о турнире:

«Мы гордимся возможностью поддерживать молодых спортсменов и способствовать развитию спорта в Рубцовске. Компания BetBoom всегда стремилась сделать спорт доступным для всех, и этот турнир – идеальный пример того, как благотворительность и спорт могут сочетаться. Мы надеемся, что наше участие будет вдохновением для всех, чтобы внести свой вклад в поддержку молодых талантов и спортивного развития.»

На мероприятии присутствовали и воспитанники рубцовской школы бокса, включая Алексея Щербакова, призера чемпионатов России, четырехкратного победителя чемпионатов мира среди полицейских и пожарных, Даниила Белевитина, победителя юниорского первенства Европы, и Владимира Узуняна, двукратного чемпиона Европы среди молодежи и среди юниоров.

Президент Федерации бокса Рубцовска, Алексей Иванович Школин, выразил свою благодарность BetBoom:

«Это мероприятие оказывает значительное влияние на развитие бокса в нашем регионе. Мы искренне благодарим компанию BetBoom за их щедрое пожертвование и активную поддержку спорта. В рамках этого турнира собрались участники разных возрастов со всей Сибири. Совместно с проектом «Доступный спорт с детства» от BetBoom нам удалось не только провести международный турнир, но и создать настоящий праздник для боксеров и болельщиков. Это помогает продвигать бокс в Рубцовске и создавать условия для молодых спортсменов, чтобы они могли раскрыть свой потенциал.»

Компания BetBoom продолжает активно поддерживать спорт и улучшать качество жизни молодого поколения в Рубцовске и регионах России. Турнир при поддержке благотворительного проекта «Доступный спорт с детства» завершился яркими боями и привлек множество местных журналистов и болельщиков.

В благотворительном проекте «Доступный спорт с детства» может участвовать любое среднеобразовательное учреждение России или спортивная федерация РФ, оставив заявку для участия в проекте на сайте: https://charity.betboom.ru/.