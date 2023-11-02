Роналдиньо — новый герой шоу «Улица Гусева» на канале «Суперлига»

«Улица Гусева» — программа известного комментатора о звёздах мирового футбола.

На YouTube-канале «Суперлига» вышел девятый выпуск программы «Улица Гусева», в которой известный комментатор и амбассадор БК «Лига Ставок» Виктор Гусев рассказывает о легендарном бразильском футболисте — Роналдиньо.

Вы узнаете, кто научил футболиста играть креативно, как он привил «Барсе» характер победителя, про его разгульный образ жизни, чудеса на поле и как Роналдиньо стал величайшим кумиром миллионов.

Смотрите новый выпуск и выиграйте приз! Для этого угадайте, кто станет героем следующей «Улицы Гусева». Все подробности в описании видео: https://youtu.be/Rvs9iPtZ938