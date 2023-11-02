«Спартак» забивает больше всех в КХЛ – в среднем по 3,8 шайб за матч. ЦСКА пропустит минимум 3 за 1.86

Теги ЦСКА Спартак КХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки

«Спартак» встретится с ЦСКА рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Красно-белые забросили 95 шайб в регулярном чемпионате – больше всех в этом сезоне. «Спартак» забивает в среднем по 3,8 голов за матч.

Поставить на индивидуальный тотал «Спартака» больше 2,5 можно за 1.86. Ставки на тотал больше 3.5 принимаются за 3.20.

Встреча пройдет 2 ноября и начнется в 19:30 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Можно ли футболистам АПЛ ставить на баскетбол? А боксерам можно ставить на свою победу? Давайте проверим

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий