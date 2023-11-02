«Спартак» забивает больше всех в КХЛ – в среднем по 3,8 шайб за матч. ЦСКА пропустит минимум 3 за 1.86

«Спартак» встретится с ЦСКА рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Красно-белые забросили 95 шайб в регулярном чемпионате – больше всех в этом сезоне. «Спартак» забивает в среднем по 3,8 голов за матч.

Поставить на индивидуальный тотал «Спартака» больше 2,5 можно за 1.86. Ставки на тотал больше 3.5 принимаются за 3.20.

Встреча пройдет 2 ноября и начнется в 19:30 мск.

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