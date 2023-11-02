«Ак Барс» лидирует на Востоке по потерянным очкам, но идет аутсайдером «зеленого дерби» с «Салаватом»
«Салават Юлаев» примет «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ.
Казанский клуб занимает первое место в Восточной конференции по потерянным очкам, но идет букмекерским аутсайдером в сегодняшней игре.
Поставить на победу «Салавата» можно за 2.44, на «Ак Барс» – за 2.70. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3.80.
Матч состоится 2 ноября в Уфе. Начало встречи – в 17:00 мск.
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