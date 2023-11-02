«Ростов» подает больше 5 угловых дома 4 матча подряд. С «Уралом» тренд продолжится за 2.13

«Ростов» примет «Урал» в рамках Фонбет Кубка России.

Клуб из Ростова-на-Дону подал больше пяти угловых в четырех последних домашних матчах.

В сегодняшней игре поставить на тотал угловых «Ростова» больше 5,5 можно за 2.13. На тотал больше 4,5 дают 1.61.

Матч состоится 2 ноября. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Бавария» влетела «Саарбрюкену», на победу которого давали 61.00. Как менялись коэффициенты в матче?