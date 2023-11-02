ЦСКА сыграл вничью в 9 из 11 последних матчей. 4.50 дают на ничью с «Оренбургом»

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ЦСКА встретится с «Оренбургом» в Фонбет Кубке России.

Московский клуб сыграл вничью в 9 из 11 последних матчей. В игре с «Оренбургом» такой исход идет с коэффициентом 4.50.

На победу ЦСКА в основное время дают 1.62, на успех «Оренбурга» – 5.50. Обе команды уже вышли в плей-офф Пути РПЛ.

Матч состоится 2 ноября и начнется в 18:30 по московскому времени.

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