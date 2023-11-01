Розыгрыш 12 000 000 ₽ и iPhone 15 – новогодняя акция БЕТСИТИ

Букмекер порадует игроков к Новому году!

С 1-го ноября букмекерская компания БЕТСИТИ запустила акцию «Новогодняя ставка».

В преддверии Нового года букмекер разыгрывает 12 000 000 рублей и 12 смартфонов iPhone 15.

Для участия достаточно делать ставки от 500 рублей с коэффициентом от 1.50 на сайте или в мобильном приложении букмекера. За них вы получите баллы.

Чем больше сумма ставки и коэффициент, тем больше начисляется баллов.

Розыгрыш призового фонда пройдет в два этапа.

Первый этап – с 1 ноября по 25 декабря

В зависимости от суммы ставки баллы идут в зачет одной из трех групп.

● Любитель – от 500 до 6 999 рублей;

● Мастер – от 7 000 до 14 999 рублей;

● Профи – от 15 000 рублей.

Топ-15 участников в каждой группе получат фрибеты, а победитель группы Профи – 800 000 рублей.

Всего 45 призовых мест. Можно одновременно участвовать в нескольких группах.

Общий призовой фонд этапа – 11 500 000 рублей.

Второй этап – с 27 по 28 декабря

Розыгрыш 12 смартфонов iPhone 15 и 100 фрибетов по 5 000 рублей пройдет среди остальных участников акции.

Всего 112 призовых мест. Один участник = один приз.

Полные правила акции