Розыгрыш 12 000 000 ₽ и iPhone 15 – новогодняя акция БЕТСИТИ
Букмекер порадует игроков к Новому году!
С 1-го ноября букмекерская компания БЕТСИТИ запустила акцию «Новогодняя ставка».
В преддверии Нового года букмекер разыгрывает 12 000 000 рублей и 12 смартфонов iPhone 15.
Для участия достаточно делать ставки от 500 рублей с коэффициентом от 1.50 на сайте или в мобильном приложении букмекера. За них вы получите баллы.
Чем больше сумма ставки и коэффициент, тем больше начисляется баллов.
Розыгрыш призового фонда пройдет в два этапа.
Первый этап – с 1 ноября по 25 декабря
В зависимости от суммы ставки баллы идут в зачет одной из трех групп.
● Любитель – от 500 до 6 999 рублей;
● Мастер – от 7 000 до 14 999 рублей;
● Профи – от 15 000 рублей.
Топ-15 участников в каждой группе получат фрибеты, а победитель группы Профи – 800 000 рублей.
Всего 45 призовых мест. Можно одновременно участвовать в нескольких группах.
Общий призовой фонд этапа – 11 500 000 рублей.
Второй этап – с 27 по 28 декабря
Розыгрыш 12 смартфонов iPhone 15 и 100 фрибетов по 5 000 рублей пройдет среди остальных участников акции.
Всего 112 призовых мест. Один участник = один приз.