6% – шансы «Барсы» на победу в Ла Лиге по версии суперкомпьютера Opta. «Реалу» дают 80%

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Суперкомпьютер Opta обновил свой прогноз на итоги сезона Ла Лиги.

С вероятностью в 80.1% чемпионом Испании станет «Реал». Шансы «Атлетико» оцениваются в 13.5%, «Барселона» только третья – 6%.

В основе каждого прогноза лежит 1000 симуляций турниров, итогом которых становится усредненный результат.

Для букмекеров все не так однозначно. На чемпионство «Реала» дают коэффициент 1.65, второй идет «Барселона» (3.30), и только затем – «Атлетико» (7.50).

«Реал» делит первое место в таблице Ла Лиги с «Жироной», набрав 28 очков в 11 турах. «Атлетико» идет третьим с 25 очками и матчем в запасе. «Барселона» отстает от «Реала» на четыре очка.

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16 комментариев

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pozevalkin
Даже без некоторых травмированных игроков в классико Барса смотрелась сильно лучше Мадрида. Какие в опу шесть процентов))) я бы сказал 60 скорее.
+8
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+7
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Josep
Если все вернутся в строй Педри и ДеЙонг, то ситуация резко изменится.
и наоборот, если что-то случится с Беллингемом, то от этих 80% вообще ничего не останется.
+7
-3
+4
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Abdul Aziz
шансы малы,конечно, но не 6 процентов же😁 20% точно есть.
+7
-4
+3
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BurBon
У маргарина чуть ли не каждый матч отскок, но везение закончится, играть еще очень много.
+8
-5
+3
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Серж Ск
Интересно, эти 1000 симуляций учитывали кол-во травм на протяжении сезона, зимнее ТО, участие в кубковых турнирах и ЛЧ?
+3
-1
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Rus Donskoy
судейский клаб мчк реал вылетит в 1/8 ,.
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Rus Donskoy
Ответ pozevalkin
Даже без некоторых травмированных игроков в классико Барса смотрелась сильно лучше Мадрида. Какие в опу шесть процентов))) я бы сказал 60 скорее.
это реаловский комп)
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Rus Donskoy
супер компьютер переса, так что 80% даже мало
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Jon han
😁 реал 80%?))) Барселона хоть и проиграла реалу 1-2 молодёжным составом ,но Барселона играла в разы лучше. я бы поставил на Барселону 70%
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Ханс Ланда
Ответ BurBon
У маргарина чуть ли не каждый матч отскок, но везение закончится, играть еще очень много.
Дружище, вот будьте честны сами с собой - весь прошлый сезон Барсы это одни сплошные отскоки по 1:0 в т.ч. за счет гениальной игры Тер Штегена.
Системной игры там не было от слова совсем.
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Александр Михненко
Как приедет будущий обладатель ЗМ из Бразилии, а Реал со своим Хоселу, и ещё не дай бог травму получит Беллингем, тогда мы и посмотрим
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Дмитрий Формусатий
Ответ Ханс Ланда
Дружище, вот будьте честны сами с собой - весь прошлый сезон Барсы это одни сплошные отскоки по 1:0 в т.ч. за счет гениальной игры Тер Штегена. Системной игры там не было от слова совсем.
Это другое, это гениальная оборона 😁
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Дмитрий Формусатий
Ответ BurBon
У маргарина чуть ли не каждый матч отскок, но везение закончится, играть еще очень много.
То ли дело 2-2 с Гранадой, 3-2 с Сельтой. Это вы назовете характером конечно же. Знаете почему вас, фанатов рычажного шапито ненавидят большинство ? Потому что более лицемерных людишек которые смотрят на одну и ту же ситуацию под разными углами не найти.
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