6% – шансы «Барсы» на победу в Ла Лиге по версии суперкомпьютера Opta. «Реалу» дают 80%

Суперкомпьютер Opta обновил свой прогноз на итоги сезона Ла Лиги.

С вероятностью в 80.1% чемпионом Испании станет «Реал». Шансы «Атлетико» оцениваются в 13.5%, «Барселона» только третья – 6%.

В основе каждого прогноза лежит 1000 симуляций турниров, итогом которых становится усредненный результат.

Для букмекеров все не так однозначно. На чемпионство «Реала» дают коэффициент 1.65, второй идет «Барселона» (3.30), и только затем – «Атлетико» (7.50).

«Реал» делит первое место в таблице Ла Лиги с «Жироной», набрав 28 очков в 11 турах. «Атлетико» идет третьим с 25 очками и матчем в запасе. «Барселона» отстает от «Реала» на четыре очка.

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