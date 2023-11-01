BetBoom подвел итоги TI: Team Spirit, GG и BB Team – топ-3 по популярности, а самый большой выигрыш – 5 665 250 рублей

В ночь с 29 на 30 октября завершился The International 2023 – главный турнир по Dota 2. BetBoom решил подвести итоги турнира и собрать статистику по ставкам.

Самый большой выигрыш – 5 665 250 ₽, получил пользователь, поставивший на фору по картам -1.5 в пользу Gaimin Gladiators в матче против Azure Ray. В итоге GG победили со счетом 2:0.

Другой беттор собрал экспресс с коэффициентом 782,17. В качестве событий выбрал исходы в семи играх, а самый большой кэф в ставке был на матч LGD – GG в рамках группового этапа TI. Пользователь поставил на победу коллектива из Китая с коэффициентом 5.80. Напомним, матч закончился со счетом 2:0 в пользу LGD.

Самыми популярными маркетами оказались исход, фора, тотал убийств, продолжительность карты и фора убийств по картам. Кстати, большая часть ставок (по объему) – 74%, делалась в лайве.

Также BetBoom показал список команд, на победу которых пользователи ставили больше всего. Ими оказались Team Spirit (победители TI), Gaimin Gladiators (заняли 2-е место), BetBoom Team (5-6), LGD Gaming (3) и Team Liquid (5-6).

Финал The International стал самым популярным матчем по объему ставок, а Team Spirit были явными фаворитами – на их победу поставили более 84% пользователей BetBoom. Напомним, «драконы» обыграли GG со счетом 3:0.