Защитник СКА Никишин набрал 8 очков в 3 матчах. 1.80 – коэффициент на минимум одно очко с «Ак Барсом»

СКА примет «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игрок петербуржцев Александр Никишин был признан лучшим защитником лиги на прошлой неделе. Он набрал 8 (2+6) очков в трех матчах.

Поставить на то, что Никишин наберет хотя бы одно очко в игре с «Ак Барсом», можно за 1.80. Обратная ставка сыграет за 1.90.

Матч пройдет 31 октября и начнется в 19:30 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Фенербахче» выиграл все 18 матчей с начала сезона! Джеко, Тадич и Шиманьски разрывают и ЛК, и чемпионат