Защитник СКА Никишин набрал 8 очков в 3 матчах. 1.80 – коэффициент на минимум одно очко с «Ак Барсом»
СКА примет «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ.
Игрок петербуржцев Александр Никишин был признан лучшим защитником лиги на прошлой неделе. Он набрал 8 (2+6) очков в трех матчах.
Поставить на то, что Никишин наберет хотя бы одно очко в игре с «Ак Барсом», можно за 1.80. Обратная ставка сыграет за 1.90.
Матч пройдет 31 октября и начнется в 19:30 мск.
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