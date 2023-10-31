«Куньлунь» заработал 27 малых штрафов за 3 матча. С «Автомобилистом» будет минимум 5 удалений за 1.96

«Автомобилист» примет «Куньлунь» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Куньлунь» – самая грубая команда сезона КХЛ. Китайский клуб набрал 149 двухминутных удалений – в среднем по 5,5 за матч. Это на 32 больше, чем у ближайшего преследователя – «Лады».

В последних трех матчах «Куньлунь» заработал 27 малых штрафов. Букмекеры дают 1.96 на то, что команда наберет минимум пять удалений в игре с «Автомобилистом».

Матч состоится 31 октября и начнется в 17:00 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Фенербахче» выиграл все 18 матчей с начала сезона! Джеко, Тадич и Шиманьски разрывают и ЛК, и чемпионат