«Куньлунь» заработал 27 малых штрафов за 3 матча. С «Автомобилистом» будет минимум 5 удалений за 1.96

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«Автомобилист» примет «Куньлунь» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Куньлунь» – самая грубая команда сезона КХЛ. Китайский клуб набрал 149 двухминутных удалений – в среднем по 5,5 за матч. Это на 32 больше, чем у ближайшего преследователя – «Лады».

В последних трех матчах «Куньлунь» заработал 27 малых штрафов. Букмекеры дают 1.96 на то, что команда наберет минимум пять удалений в игре с «Автомобилистом».

Матч состоится 31 октября и начнется в 17:00 мск.

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