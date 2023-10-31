«Крылья» победили «Зенит» лишь раз за последние 8 лет. Сегодня на самарцев дают 6.90

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«Зенит» примет «Крылья Советов» в Фонбет Кубке России.

За последние восемь лет клуб из Самары обыграл «Зенит» лишь однажды – в сентябре 2022-го (2:0).

В сегодняшнем матче поставить на победу «Крыльев» можно поставить с коэффициентом 6.90. Ничья идет за 5.10, победа «Зенита» – за 1.46.

Петербуржцы обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ. «Крылья» досрочно заняли последнее место в квартете.

Матч состоится 31 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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