Месси выиграл восьмой «Золотой мяч». 2.40 дают на то, что он забьет больше Роналду за карьеру

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Ставки на спорт Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Лионель Месси получил «Золотой мяч» в рекордный восьмой раз.

В прошлом сезоне 36-летний нападающий, играя за «ПСЖ», стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

Букмекер «Тенниси» принимает ставки на то, что форвард «Интер Майами» забьет за карьеру больше голов, чем Криштиану Роналду.

Сейчас у Месси 821 гол, у форварда «Аль-Насра» – 862. Аргентинец обойдет португальца за 2.40, обратная ставка сыграет с коэффициентом 1.50.

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1 комментарий

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Илья Мурашов
Месси неважна личная статистика. Разве он остался в Европе, чтобы обойти Роналду по голам в ЛЧ? Разве он уйдет в аренду, чтобы не отставать от Роналду?

Настоящие знатоки футбола знают, что величие не зависит от количества голов. Думаю, Месси уступит Роналду звание лучшего бомбардира в истории. Хоть что-то ему оставил.
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