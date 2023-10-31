Месси выиграл восьмой «Золотой мяч». 2.40 дают на то, что он забьет больше Роналду за карьеру
Лионель Месси получил «Золотой мяч» в рекордный восьмой раз.
В прошлом сезоне 36-летний нападающий, играя за «ПСЖ», стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.
Букмекер «Тенниси» принимает ставки на то, что форвард «Интер Майами» забьет за карьеру больше голов, чем Криштиану Роналду.
Сейчас у Месси 821 гол, у форварда «Аль-Насра» – 862. Аргентинец обойдет португальца за 2.40, обратная ставка сыграет с коэффициентом 1.50.
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Настоящие знатоки футбола знают, что величие не зависит от количества голов. Думаю, Месси уступит Роналду звание лучшего бомбардира в истории. Хоть что-то ему оставил.