Месси выиграл восьмой «Золотой мяч». 2.40 дают на то, что он забьет больше Роналду за карьеру

Лионель Месси получил «Золотой мяч» в рекордный восьмой раз.

В прошлом сезоне 36-летний нападающий, играя за «ПСЖ», стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

Букмекер «Тенниси» принимает ставки на то, что форвард «Интер Майами» забьет за карьеру больше голов, чем Криштиану Роналду.

Сейчас у Месси 821 гол, у форварда «Аль-Насра» – 862. Аргентинец обойдет португальца за 2.40, обратная ставка сыграет с коэффициентом 1.50.

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