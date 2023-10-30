«Большая гонка»: BetBoom разыгрывает 2 000 000 фрибетов!
BetBoom запустил акцию «Большая гонка» с призовым фондом 2 000 000 фрибетов, который распределится между 200 победителями! Участвовать могут все пользователи.
Как принять участие?
- Авторизуйся на сайте или в приложении BetBoom https://betboom.ru/
- Зайди на страницу акции и нажми кнопку «Принять участие»
- Делай быстрые ставки на теннис. И за победные, и за проигрышные пари будут начисляться баллы. Чем больше баллов – тем выше позиция в рейтинге участников и больше выигрыш! Следить за рейтингом можно на странице акции.
1 балл равен ставке в 500 ₽.
Важно – учитываются ставки, совершенные только с денежного баланса.
Как будут распределяться призы?
- 1 место – 175 000 фрибетов
- 2 место – 125 000 фрибетов
- 3 место – 100 000 фрибетов
- 4-10 место – 50 000 фрибетов
- 11-20 место – 30 000 фрибетов
- 21-30 место – 20 000 фрибетов
- 31-50 место – 10 000 фрибетов
- 51-100 место – 6000 фрибетов
- 101-150 место – 3000 фрибетов
- 151-200 место – 2000 фрибетов
Акция пройдет с 27 октября по 2 ноября 15:00 мск. BetBoom начислит фрибеты топ-200 победителям, об этом они получат СМС-уведомление. Подробнее по ссылке https://betboom.ru/actions/race/bigrace_oct23.