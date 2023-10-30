«Большая гонка»: BetBoom разыгрывает 2 000 000 фрибетов!

BetBoom запустил акцию «Большая гонка» с призовым фондом 2 000 000 фрибетов, который распределится между 200 победителями! Участвовать могут все пользователи.

Как принять участие?

Авторизуйся на сайте или в приложении BetBoom https://betboom.ru/ Зайди на страницу акции и нажми кнопку «Принять участие» Делай быстрые ставки на теннис. И за победные, и за проигрышные пари будут начисляться баллы. Чем больше баллов – тем выше позиция в рейтинге участников и больше выигрыш! Следить за рейтингом можно на странице акции.

1 балл равен ставке в 500 ₽.

Важно – учитываются ставки, совершенные только с денежного баланса.

Как будут распределяться призы?

1 место – 175 000 фрибетов

2 место – 125 000 фрибетов

3 место – 100 000 фрибетов

4-10 место – 50 000 фрибетов

11-20 место – 30 000 фрибетов

21-30 место – 20 000 фрибетов

31-50 место – 10 000 фрибетов

51-100 место – 6000 фрибетов

101-150 место – 3000 фрибетов

151-200 место – 2000 фрибетов

Акция пройдет с 27 октября по 2 ноября 15:00 мск. BetBoom начислит фрибеты топ-200 победителям, об этом они получат СМС-уведомление. Подробнее по ссылке https://betboom.ru/actions/race/bigrace_oct23.