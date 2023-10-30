6.00 – коэффициент на прямой вылет «Лиона» из Лиги 1. Клуб идет на последнем месте

Теги Лион лига 1 Франция Метц Гавр Лорьян Клермон Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры считают, что «Лион» может вылететь из Лиги 1 по итогам сезона.

«Пари» дает 6.00 на то, что семикратный чемпион Франции напрямую вылетит из высшего дивизиона в Лигу 2.

Только у «Лорьяна» (4.00), «Гавра» (3.50), «Клермона» (2.20) и «Метца» (1.75) больше шансов на прямой вылет.

После 9 туров «Лион» занимает последнее место в таблице, отставая от зоны стыковых матчей на шесть очков.

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