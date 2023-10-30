«Сибирь» пропускает 3+ шайб в 6 последних домашних матчах. «Витязь» продлит тренд за 2.70

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«Сибирь» встретится с «Витязем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Сибиряки пропускают больше двух шайб в шести домашних матчах подряд. Индивидуальный тотал «Витязя» больше 2,5 идет с коэффициентом 2.70.

Поставить на победу «Сибири» можно за 1.90. Ничья идет за 4.10, успех «Витязя» – за 3.70.

Матч состоится 30 октября и начнется в 15:30 по московскому времени.

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