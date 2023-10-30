Женская сборная Армении U-19 проиграла 34 матча подряд с 2008 года. Сегодня сыграют с Люксембургом

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Женская сборная Армении U-19 проведет матч против сверстниц из Люксембурга в квалификации к чемпионату Европы.

Армения проиграла 34 матча подряд. В последний раз армянские девушки набирали очки в квалификации к Евро-2008, когда сыграли 3:3 с Турцией.

Женская сборная Люксембурга провела всего два официальных матча – с Украиной (0:6) и Северной Македонией (0:4).

Букмекеры не определились с фаворитом игры. Поставить на Армению и Люксембург можно с одинаковым коэффициентом – 2.55.

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