Коэффициент на чемпионство «Зенита» рухнул после поражения «Краснодара» от ЦСКА

Букмекеры обновили котировки на исход чемпионата России после поражения «Краснодара» в матче с ЦСКА (0:1) в 13-м туре.

Коэффициент на чемпионство «Зенита» обвалился с 1.78 до 1.40. Ставки на победу «Краснодара» в РПЛ принимаются за 4.70, хотя до матча с ЦСКА коэффициент составлял 2.85.

В линии «Пари» за «Зенитом» и «Краснодаром» идут «Спартак» и ЦСКА. Их шансы оцениваются одинаково – 16.00.

Пятым у букмекера идет «Динамо» (22.00), шестым – «Локомотив» (35.00). На победу «Крыльев Советов» можно поставить за 150.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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