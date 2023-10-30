Коэффициент на чемпионство «Зенита» рухнул после поражения «Краснодара» от ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Ставки на спорт Краснодар Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры обновили котировки на исход чемпионата России после поражения «Краснодара» в матче с ЦСКА (0:1) в 13-м туре.

Коэффициент на чемпионство «Зенита» обвалился с 1.78 до 1.40. Ставки на победу «Краснодара» в РПЛ принимаются за 4.70, хотя до матча с ЦСКА коэффициент составлял 2.85.

В линии «Пари» за «Зенитом» и «Краснодаром» идут «Спартак» и ЦСКА. Их шансы оцениваются одинаково – 16.00.

Пятым у букмекера идет «Динамо» (22.00), шестым – «Локомотив» (35.00). На победу «Крыльев Советов» можно поставить за 150.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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2 комментария

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Trash Talking
Коэффициент на победу Спартака в чемпионате поднялся, когда Спартак рухнул
+3
-3
0
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Вячеслав Припузов
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китайский обозреватель
Ответ Вячеслав Припузов
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Уважаемый Вячеслав, рекомендую все еще раз взвесить )
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