Карен Адамян верит в голы в матче «Интера» и «Ромы». Ставка с коэффициентом 1.95

«Интер» примет «Рому» в очередном туре Серии А.

Обе встречи в прошлом сезоне выиграли гости («Рома» победила 2:1, «Интер» – 2:0). Перед этим «Интер» обыграл «Рому» четыре раза подряд (3:1, 3:0 и 3:1 – в чемпионате и 2:0 – в Кубке Италии).

Ромелу Лукаку возвращается на «Джузеппе Меацца» и обязательно получит эмоциональный отклик от каждого, кто придет в воскресенье на арену в Милане. Бельгиец набрал прекрасную форму и забьет своей бывшей команде, но и «Интер» обязательно ответит. Ставка «Обе забьют» сыграла в 2 из 3 последних встреч «джаллоросси» и «нерадзурри».

Прогноз Карена Адамяна на матч «Интер» – «Рома» – обе забьют за 1.95.

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