«Манчестер Юнайтед» vs «Манчестер Сити»: где смотреть и на что сделать ставку

«Манчестер Сити» опережает «Манчестер Юнайтед» на шесть очков в турнирной таблице. Победа может позволить «горожанам» обойти «Тоттенхэм» и стать лидером чемпионата Англии. Но на поле МЮ «Сити» выиграл только один из последних четырех матчей в АПЛ. Манчестерское дерби пройдет 29 октября на «Олд Траффорд».

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«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне АПЛ потерпел уже четыре поражения в девяти турах и идет на шестом месте в турнирной таблице. А «Манчестер Сити» идет вторым, проиграв дважды, и отстает от «Тоттенхэма» на два очка. В манчестерском дерби чаще в последнее время побеждают «горожане», выигравшие четыре из пяти последних встреч во всех турнирах. Но на поле МЮ «Сити» победил лишь однажды в предыдущих четырех матчах в АПЛ.

Тем не менее букмекеры FONBET верят в то, что подопечные Хосепа Гвардиолы сумеют вновь победить земляков: коэффициент на победу гостей равен 1.68, шансы хозяев оцениваются в 5.10, ничьей – в 4.10. Трансляция игры будет доступна в 21:30 по времени Астаны на телеканале Setanta Sport.

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