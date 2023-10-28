«Брентфорд» не проигрывает в лондонских дерби на протяжении 12 матчей подряд. В игре с «Челси» – 2.32 на продолжение серии

«Брентфорд» сыграет с «Челси» в АПЛ.

«Брентфорд» в лондонских дерби за последние 12 матчей: 6 поражений и 6 ничьих. У «Челси» за тот же период против столичных команд выиграл лишь 2 игры (4 ничьи и 6 поражений).

«Брентфорд» открывал счет в шести из девяти матчей в этом сезоне, но нет ни одной команды в АПЛ, которая бы потеряла больше очков, ведя в счете – 11 (столько же потерял «Борнмут», идущий на 19-й строчке).

5.50 – «Брентфорд» откроет счёт в матче и не выиграет.

2.32 – 13-е лондонское дерби без поражения для «Брентфорд».

3.00 – «Брентфорд» откроет счет.

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