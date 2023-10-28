«Брентфорд» не проигрывает в лондонских дерби на протяжении 12 матчей подряд. В игре с «Челси» – 2.32 на продолжение серии

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«Брентфорд» сыграет с «Челси» в АПЛ.

«Брентфорд» в лондонских дерби за последние 12 матчей: 6 поражений и 6 ничьих. У «Челси» за тот же период против столичных команд выиграл лишь 2 игры (4 ничьи и 6 поражений). 

«Брентфорд» открывал счет в шести из девяти матчей в этом сезоне, но нет ни одной команды в АПЛ, которая бы потеряла больше очков, ведя в счете – 11 (столько же потерял «Борнмут», идущий на 19-й строчке). 

5.50  – «Брентфорд» откроет счёт в матче и не выиграет.
2.32 – 13-е лондонское дерби без поражения для «Брентфорд».
3.00  – «Брентфорд» откроет счет.

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2 комментария

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Under
так не проигрывает или не выигрывает?
ну и потом, выиграли же в мае у курей, куда автор с редакторами смотрели?
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Under
Ответ Under
так не проигрывает или не выигрывает? ну и потом, выиграли же в мае у курей, куда автор с редакторами смотрели?
всё-таки не проигрывает, т.е. надо поражения на победы исправить
ну и добавить всё же, что речь только про АПЛ, потому что недавно в Кубке Лиги Арсеналу проиграли
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