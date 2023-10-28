Шансы «Барсы» и «Реала» почти равны. Выберите фаворита, получив 2000 рублей в подарок!

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Ставки на спорт Фонбет натив Ставки

В центральном матче очередного тура Ла Лиги «Барселона» примет «Реал Мадрид».В центральном матче очередного тура Ла Лиги «Барселона» примет «Реал Мадрид».

Шансы соперников рассматриваются как практически равные. «Фонбет» предлагает поставить на хозяев с коэффициентом 2,50, а на гостей из столицы Испании – с 2,75.

Исход противостояния предсказать непросто. В прошлом сезоне конкуренты встречались пять раз, трижды побеждала «Барселона», в двух случаях выигрывали мадридцы. Лучше всего воспользоваться акцией «Фонбет» – 2000 рублей в подарок за регистрацию!

1 комментарий

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Asker Nourusov
будет жарко 🔥🔥🔥
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