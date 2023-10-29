У «Ромы» одна победа над «Интером» за 6 лет. Команда Моуринью сломает тренд за 5.75

«Интер» встретится в «Ромой» в 10-м туре Серии А.

Римский клуб одержал лишь одну победу над «Интером» за последние шесть лет. Также было 6 побед миланцев и столько же ничьих.

Букмекеры считают «Рому» аутсайдером сегодняшнего матча за 5.75. Победа «Интера» идет с коэффициентом 1.64, ничья – за 4.10.

Матч в Милане состоится 29 октября и начнется в 20:00 по московскому времени.

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