«МЮ» и «Ман Сити» забили 3+ голов в 4 последних дерби. Обязательно отличались оба клуба – повтор идет за 2.24

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«Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в рамках 10-го тура АПЛ.

Четыре последних манчестерских дерби завершились результативно – в каждом было минимум по три мяча и гол от обоих клубов.

Поставить на тотал больше 2,5 и обе забьют в сегодняшнем матче можно с коэффициентом 2.24.

Отдельно тотал больше идет за 1.83, обе забьют – за 1.82.

Матч состоится 29 октября и начнется в 16:30 мск.

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